Велика Британія анонсувала передачу Україні нової військової допомоги

Йдеться про засоби протиповітряної оборони.

Велика Британія допоможе Україні приборкати російський повітряний терор.

Про це оголосили під час зустрічі міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил, повідомляє Sky News.

Там уточнили, що озброєння вартістю £92 мільйони (понад $115 мільйонів) закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.

Представники Британії зазначають, що зброя, яку отримає Україна, підвищить здатність захистити критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій.

"У рамках пакету буде поставлено радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також зброю та значну кількість боєприпасів", – повідомили у заяві.

Варто зауважити, що до Об'єднаних експедиційних сил входять: Велика Британія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія. Такий союз створили для дій у рамках миротворчих місій ООН, гуманітарних акцій і стримування потенційних противників, включаючи рф – після окупації Криму.