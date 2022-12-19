Велика Британія допоможе Україні артилерійськими снарядами на 250 млн фунтів стерлінгів
Уряд Великої Британії анонсував новий пакет військової підтримки для України, що включатиме передусім артилерійські боєприпаси.
Про це йдеться у повідомленні уряду про візит прем’єр-міністра країни Ріші Сунака до Риги для зустрічі з прем’єрами країн Північної Європи та Нідерландів у форматі "Об’єднані експедиційні сили", яка відбудеться сьогодні.
Ріші Сунак обговорить із партнерами зусилля для протидії російській агресії у регіоні та закликатиме їх зберегти або підвищити рівень підтримки України у 2022 році.
"Паралельно з його закликом, Британія оголосить про майбутню поставку сотень тисяч боєприпасів для артилерії у наступному році за контрактом на 250 млн фунтів стерлінгів, що забезпечить постійне надходження в Україну вкрай важливих артилерійських боєприпасів протягом 2023 року", - йдеться у повідомленні.