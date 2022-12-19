Велика Британія допоможе Україні артилерійськими снарядами на 250 млн фунтів стерлінгів

Уряд Великої Британії анонсував новий пакет військової підтримки для України, що включатиме передусім артилерійські боєприпаси

Уряд Великої Британії анонсував новий пакет військової підтримки для України, що включатиме передусім артилерійські боєприпаси.

Про це йдеться у повідомленні уряду про візит прем’єр-міністра країни Ріші Сунака до Риги для зустрічі з прем’єрами країн Північної Європи та Нідерландів у форматі "Об’єднані експедиційні сили", яка відбудеться сьогодні.

Ріші Сунак обговорить із партнерами зусилля для протидії російській агресії у регіоні та закликатиме їх зберегти або підвищити рівень підтримки України у 2022 році.

"Паралельно з його закликом, Британія оголосить про майбутню поставку сотень тисяч боєприпасів для артилерії у наступному році за контрактом на 250 млн фунтів стерлінгів, що забезпечить постійне надходження в Україну вкрай важливих артилерійських боєприпасів протягом 2023 року", - йдеться у повідомленні.