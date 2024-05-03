Велика Британія дозволить Україні бити по території рф своєю зброєю
Міністр закордонних справ Сполученого Королівства лорд Девід Кемерон у четвер відвідав Україну та заявив журналістам, що передана британцями зброя може бути використана для завдання ударів по території росії.
Про це пише Reuters.
Дипломат розповів, що "Україна має це право, і це зрозуміло: коли росія б'є по українській території, є потреба захищатися".
Кемерон також пообіцяв щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярдів фунтів, поки це буде необхідно. За його словами, "у плані надання зброї ми спустошили всі склади, і дещо з цієї техніки має прибути до України буквально сьогодні, поки я тут".
Для колишнього прем'єр-міністра Британії це другий візит до Києва в статусі очільника МЗС.