Велика Британія дозволить Україні бити по території рф своєю зброєю

Голова МЗС країни Девід Кемерон у Києві пообіцяв 3 мільярди фунтів щорічної допомоги для України.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства лорд Девід Кемерон у четвер відвідав Україну та заявив журналістам, що передана британцями зброя може бути використана для завдання ударів по території росії.

Про це пише Reuters.

Дипломат розповів, що "Україна має це право, і це зрозуміло: коли росія б'є по українській території, є потреба захищатися".

Кемерон також пообіцяв щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярдів фунтів, поки це буде необхідно. За його словами, "у плані надання зброї ми спустошили всі склади, і дещо з цієї техніки має прибути до України буквально сьогодні, поки я тут".

Для колишнього прем'єр-міністра Британії це другий візит до Києва в статусі очільника МЗС.