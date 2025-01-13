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Велика Британія фінансуватиме виробництво в Україні ППО та далекобійної зброї – Умєров

13 січня 2025, 20:11
Велика Британія фінансуватиме виробництво в Україні ППО та далекобійної зброї – Умєров
Фото: Фейсбук /rustemumerov.ua
Британія вже інвестувала у виробництво українського озброєння, і ця співпраця триває, наголосив міністр оборони України
Велика Британія готова забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України. Зокрема, інвестувати у виробництво зброї в Україні.
 
Про це написав міністр оборони України Рустем Умєров у себе у Facebook.
 
За словами Умєрова, він прибув з робочим візитом до Великої Британії та зустрівся зі своїм британським колегою Джоном Гілі. Основною темою переговорів стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками.
 
"Окрему увагу приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї", - написав Умєров.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

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