Велика Британія готова відновити торгівельні переговори з Китаєм – Politico

Проте Британія матиме власні торговельні запити до Пекіна.

Державний секретар Великої Британії з питань бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс заявив, що його країна є "відкритою" до відновлення ключового торгівельного діалогу з Китаєм, оскільки новий уряд Великобританії нарощує свою співпрацю з Пекіном після багатьох років її відсутності.

За словами британського міністра, торгівля є сферою, "де можлива співпраця з Китаєм". Проте він "чітко дав зрозуміти", що Британія матиме власні торговельні запити до Пекіна, якщо той почне відновлювати співпрацю.

"Незважаючи на глибоку напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм, багато високопоставлених американських політиків і членів кабінету міністрів регулярно спілкуються з китайськими колегами", – сказав він.