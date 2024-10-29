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Велика Британія готова відновити торгівельні переговори з Китаєм – Politico

29 жовтня 2024, 11:33
Велика Британія готова відновити торгівельні переговори з Китаєм – Politico
Проте Британія матиме власні торговельні запити до Пекіна.
Державний секретар Великої Британії з питань бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс заявив, що його країна є "відкритою" до відновлення ключового торгівельного діалогу з Китаєм, оскільки новий уряд Великобританії нарощує свою співпрацю з Пекіном після багатьох років її відсутності.
 
Про це пише Politico.
 
За словами британського міністра, торгівля є сферою, "де можлива співпраця з Китаєм". Проте він "чітко дав зрозуміти", що Британія матиме власні торговельні запити до Пекіна, якщо той почне відновлювати співпрацю.
 
"Незважаючи на глибоку напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм, багато високопоставлених американських політиків і членів кабінету міністрів регулярно спілкуються з китайськими колегами", – сказав він. 
 
Рейнольдс додав, що Китай водночас є значною частиною світової економіки та шостим за величиною торговим партнером у Великій Британії. 
 
Міністр зазначив, що говорив із віцеміністром торгівлі країни Ван Шоувенем на полях зустрічі міністрів торгівлі та інвестицій G20 минулого тижня про "пандемічні" обмеження на експорт свинини до Китаю, які все ще тривають.
 
У 2022 році найбільші тваринні бійні Великої Британії призупинили дію ліцензій на експорт до Китаю через спалахи Covid-19 на їхніх підприємствах.
 
Спільна британсько-китайська комісія з економіки та торгівлі (JETCO), створена для стимулювання двосторонньої торгівлі та інвестицій між двома країнами, проте згодом її "заморозили". 
 
Минулого року ЗМІ писали, що тодішній прем’єр-міністр Ріші Сунак розробив плани відродження JETCO, але врешті-решт не зміг просунутися вперед до позачергових виборів цього літа. 
 
Британія веде переговори щодо JETCO з низкою країн. Ці переговори часто передбачають міні-експортні угоди. Також вони сигналізують про бажання збільшити торгівлю.

 

КитайБританіявійна в Україніросія окупанти

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