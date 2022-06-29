БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБританія може припинити постачання газу до континентальної Європи, якщо їй загрожуватиме нестача енергоносіїв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Велика Британія може припинити постачання газу до Європи
Країна імпортує багато скрапленого природного газу (СПГ) з Катару, наприклад, і надлишки влітку відправляються до Європи
Фото: afp.com
У разі гострого дефіциту енергоносіїв на внутрішньому ринку Велика Британія припинить поставки газу в інтерконектор, що з'єднує острівну країну з Бельгією та Нідерландами.
Європейські газові компанії закликають Британію співпрацювати з Європейським Союзом. Вони попереджають, що відключення інтерконектора може обернутися проти Лондона.
FT нагадує, що у Великої Британії обмежені потужності для зберігання газу. Країна імпортує багато скрапленого природного газу (СПГ) з Катару, наприклад, і надлишки влітку відправляються до Європи. З іншого боку, Велика Британія рятує себе взимку сировиною з континенту - під час суворої зими 2018 року понад 20% постачання газу на острів надходило з Європи.
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