Велика Британія може припинити постачання газу до Європи

Країна імпортує багато скрапленого природного газу (СПГ) з Катару, наприклад, і надлишки влітку відправляються до Європи

Британія може припинити постачання газу до континентальної Європи, якщо їй загрожуватиме нестача енергоносіїв.

У разі гострого дефіциту енергоносіїв на внутрішньому ринку Велика Британія припинить поставки газу в інтерконектор, що з'єднує острівну країну з Бельгією та Нідерландами.

Європейські газові компанії закликають Британію співпрацювати з Європейським Союзом. Вони попереджають, що відключення інтерконектора може обернутися проти Лондона.

FT нагадує, що у Великої Британії обмежені потужності для зберігання газу. Країна імпортує багато скрапленого природного газу (СПГ) з Катару, наприклад, і надлишки влітку відправляються до Європи. З іншого боку, Велика Британія рятує себе взимку сировиною з континенту - під час суворої зими 2018 року понад 20% постачання газу на острів надходило з Європи.