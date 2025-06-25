Велика Британія на додачу до ракет ППО передасть Україні 5 пускових комплексів

Зенітно-ракетними комплексами будуть поставлені Україні найближчим часом

Велика Британія передає Україні крім 350 ракет ППО ще й 5 пускових комплексів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Україна отримає за рахунок російських активів 350 сучасних ракет британського виробництва для посилення нашої протиповітряної оборони. Ракети будуть використовуватися спеціально розробленими зенітно-ракетними комплексами, ще п’ять з яких будуть поставлені Україні найближчим часом", - цитує слова Умєрова міністерство оборони у своєму Telegram-каналі.

Очільник відомства підкреслив, що це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити більше 2 мільярдів фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів.