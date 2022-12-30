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ПОЛІТИКА

Велика Британія надала Україні обладнання для розмінування

30 грудня 2022, 09:20
Велика Британія надала Україні обладнання для розмінування
Україна отримала понад 1000 металошукачів VALLON і 100 комплектів для знешкодження бомб для допомоги у розмінуваннні

Великобританія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON і 100 комплектів для знешкодження бомб для допомоги у розмінуваннні деокупаваних територій, цивільних будинків та інфраструктури, інформує Уряд Британії.

Ці поставки є останніми в цьому році із черги безперервних поставок підтримки, яку Британія надавала Україні протягом 2022 року.

"Використання Росією протипіхотних мін і націлювання на цивільну інфраструктуру підкреслює шокуючу жорстокість вторгнення Путіна. Цей останній пакет підтримки Сполученого Королівства допоможе Україні безпечно очистити землю та будівлі, коли вона повертає свою законну територію", - сказав міністр оборони Британії Бен Воллес.

Повідомляється, що VALLON може допомогти військам пробити мінні поля та розчистити безпечні маршрути на дорогах і стежках. Це також може допомогти гарантувати, що цивільна інфраструктура та будинки будуть очищені від вибухонебезпечних речовин, що дозволить людям безпечно повернутися до своїх домівок.

До того ж, комплекти для знешкодження бомби призначені для знешкодження підривника від нерозірваних російських бомб, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв. Зазначається, що обладнання для боротьби з вибуховими боєприпасами є одним із найновіших у широкому спектрі обладнання, яке Британія передала Україні для підтримки боротьби з незаконним вторгненням Росії.

 


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