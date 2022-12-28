Велика Британія надасть Україні гелікоптери Sea King
Міністерство оборони Великої Британії повідомило про намір передати українським військовим гелікоптери Sea King.
"Велика Британія надасть Збройним Силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї подальшої підтримки. Бойові частини Королівського флоту провели навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, та підвищили їхні пошуково-рятувальні можливості", – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.
Раніше у листопаді міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні передадуть три вертольоти, перший з них вже прибув до України.