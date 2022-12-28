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ПОЛІТИКА

Велика Британія надасть Україні гелікоптери Sea King

28 грудня 2022, 18:43
Велика Британія надасть Україні гелікоптери Sea King
Велика Британія гелікоптери Sea King
Бойові частини Королівського флоту провели навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про намір передати українським військовим гелікоптери Sea King.

"Велика Британія надасть Збройним Силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї подальшої підтримки. Бойові частини Королівського флоту провели навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України,  та підвищили  їхні пошуково-рятувальні можливості", – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Раніше у листопаді міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні передадуть три вертольоти, перший з них вже прибув до України.

 


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