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ПОЛІТИКА

Велика Британія направить на допомогу Україні 600 ракет Brimstone - Тhe Guardian

19 січня 2023, 16:40
Велика Британія направить на допомогу Україні 600 ракет Brimstone - Тhe Guardian
Це буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Британія «розблокувала» низку пакетів військової допомоги за останній рік і «йде далі», відправивши в Україну ескадрилью основних бойових танків «Челленджер-2» , пише  Тhe Guardian.

За його словами, Велика Британія також надішле щонайменше три батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155, ряд броньованих машин, включаючи Bulldog.

"Сьогодні я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет «Брімстоун» на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", - додав міністр.

Він сказав, що Велика Британія працюватиме зі США та іншими союзниками, «щоб переконатися, що цей пакет буде розміщено в Україні належним чином».


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