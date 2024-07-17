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Велика Британія назвала країни, які становлять для неї смертельну загрозу – Bloomberg

17 липня 2024, 12:08
Велика Британія назвала країни, які становлять для неї смертельну загрозу – Bloomberg
"Ми зіткнулися зі смертоносним квартетом країн, які все частіше працюють разом", - наголошує керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії.

росія, Китай, Іран і Північна Корея є смертельними загрозами для Великої Британії.

Про це заявив керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон, повідомляє Bloomberg.

"Ми стикаємося зі смертоносним квартетом країн, які все більше працюють разом", – заявив він.
 
Як зазначає Bloomberg, заяви Робертсона мають велике значення, оскільки проведений під його керівництвом огляд задасть курс оборонної політики нового лейбористського уряду. За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, документ опублікують на початку 2025 року, він представить план дій щодо досягнення мети, поставленої прем'єр-міністром Кіром Стармером, – виділення 2,5% від ВВП на оборону.
 
Робертсон, який очолював НАТО з 1999 до 2003 року і раніше обіймав посаду міністра оборони за Тоні Блера, керуватиме оборонним оглядом нового уряду разом із колишнім радником президента США та експертом з питань росії Фіоною Гілл і Річардом Берронсом, колишнім командувачем Об'єднаним командуванням сил Великої Британії, її стратегічним командним центром.
 
Bloomberg пише, що оборона стала першим випробуванням для Стармера на посаді прем'єр-міністра, оскільки він прагне заявити про себе на світовій арені як про сильного прогресивного лідера перед обличчям сплеску популізму в Європі та можливості нового президентства Дональда Трампа в США, водночас борючись із членами своєї власної правлячої Лейбористської партії, які хочуть, щоб державні видатки були спрямовані на розв'язання інших внутрішніх проблем, таких як соціальне забезпечення.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

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