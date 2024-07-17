Велика Британія назвала країни, які становлять для неї смертельну загрозу – Bloomberg

"Ми зіткнулися зі смертоносним квартетом країн, які все частіше працюють разом", - наголошує керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії.

росія, Китай, Іран і Північна Корея є смертельними загрозами для Великої Британії.

Про це заявив керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон, повідомляє Bloomberg.

"Ми стикаємося зі смертоносним квартетом країн, які все більше працюють разом", – заявив він.

Як зазначає Bloomberg, заяви Робертсона мають велике значення, оскільки проведений під його керівництвом огляд задасть курс оборонної політики нового лейбористського уряду. За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, документ опублікують на початку 2025 року, він представить план дій щодо досягнення мети, поставленої прем'єр-міністром Кіром Стармером, – виділення 2,5% від ВВП на оборону.