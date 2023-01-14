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ПОЛІТИКА

Велика Британія негайно передасть Україні ескадрон Challenger 2, перші 4 танки - ЗМІ

14 січня 2023, 12:43
Велика Британія негайно передасть Україні ескадрон Challenger 2, перші 4 танки - ЗМІ
Британський прем'єр погодився відправити в Україну ескадрилью танків

Велика Британія поставить свої танки Challenger 2 в Україну. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак наказав негайно відправити першу партію, пише The Independent.

Як повідомляється, британський прем'єр погодився відправити в Україну ескадрилью танків. За неофіційною інформацією, до Східної Європи спочатку відправлять чотири танки Challenger 2, а незабаром Британія поставить ще вісім одиниць цієї техніки.

За даними іншого видання, The Sun, яке посилається на джерело в адміністрації Сунака, прем'єр Британії у суботу проінформує українського лідера Володимира Зеленського про своє рішення поставити важку техніку.

"Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти, що Велика Британія повинна виконувати свої зобов'язання перед Україною, і це включає забезпечення тим, що необхідно для самооборони і зміни балансу поля бою", - сказав співрозмовник.

 

 


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