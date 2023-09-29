Велика Британія оголосила нові санкції проти рф – The Guardian

До списку потрапили організації та російські високопосадовці, які безпосередньо діяли з метою підриву України та загрози її територіальній цілісності.

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях та у Криму. Їхні активи будуть заморожені, а в'їзд заборонено.



Про це повідомляє видання The Guardian.

Повідомляється, що уряд Великої Британії в п’ятницю, 29 вересня, заморозив активи та заборонив поїздки для чиновників в анексованих українських областях Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Криму в рамках більш широких санкцій проти росії.



Велика Британія також додала до списку санкцій голову МНС росії Олександра Куренкова, голову центрального виконкому "Єдиної росії" Олександра Сидякіна, а також ЦВК росії - за організацію нелегітимних референдумів в окупованих регіонах у вересні 2022 року і виборів у вересні 2012 року.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна ніколи не визнає претензій росії на територію України.