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Велика Британія оголосить про пакет допомоги Україні на понад 115 млн євро

11 жовтня 2023, 10:09
Велика Британія оголосить про пакет допомоги Україні на понад 115 млн євро
Фото: з вільних джерел
В новий пакет допомоги увійдуть кошти для розмінування, обслуговування техніки та зміцнення оборони для захисту ключових об’єктів української інфраструктури.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосить у середу про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 100 мільйонів фунтів (понад 115 млн євро).

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

Про пакет підтримки, який надається за рахунок Міжнародного фонду для України (IFU), Шаппс оголосить на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Це станеться після підписання нового контракту з раніше оголошеного пакету систем протиповітряної оборони (ППО), який передбачає надання Україні засобів ППО на суму понад 70 мільйонів фунтів (понад 81 млн євро), зокрема MSI-DS Terrahawk Paladin – платформи, здатної відстежувати та знищувати безпілотники й захищати критичну інфраструктуру.

За словами міністра оборони, під час його нещодавнього візиту до Києва він запевнив президента України Володимира Зеленського в тому, що Велика Британія незмінно підтримує Україну та її найнагальніші потреби.

"Сьогодні я з гордістю оголошую, що Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, уклавши нові контракти на постачання Україні найважливіших систем ППО для захисту цивільного населення від варварських путінських бомбардувань", – заявив Шаппс.

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