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Велика Британія передала Україні обладнання для розмінування території

25 вересня 2023, 18:45
Велика Британія передала Україні обладнання для розмінування території
Зокрема, було поставлено понад 1500 комплектів обладнання для розмінування та знешкодження боєприпасів як на транспортних засобах, так і "на людях", включно з необхідним навчанням.

Велика Британія надала Україні значний обсяг обладнання та навчання українських військових для підвищення спроможностей зі знешкодження мін.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Британії. 

Сапери Королівського інженерного корпусу провели для українських військовослужбовців тренування зі знешкодження мін, боєприпасів та інших вибухових пристроїв, які використовуються на території України і наразі є однією з головних загроз безпеці цивільного населення країни.

Цей детальний і спеціалізований пакет навчає українців розпізнаванню боєприпасів, методам їхньої утилізації та процедурам пошуку для боротьби з саморобними вибуховими пристроями, мінами, мінами-пастками та відбійними пристроями.

Навчання охоплює проведення інструктажу щодо загрози, планування операцій зі знешкодження мін, а також практичні заняття з розмінування не тільки великих територій, а й систем траншей, бункерів і цивільних будівель. Під час підсумкової атестації пошукові групи з призначеним командиром прочісують складний район.

Солдати використовують металодетектори і комплекти для вилучення мін, їх вчать, як адаптувати наявне на передовій обладнання. Вони також пройшли навчання на обладнанні, наданому Великою Британією, включно з детекторами VALLON.

 

Британіярозмінуваннявійна в Україніросія окупанти

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