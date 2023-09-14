Велика Британія передала Україні важкі БПЛА Malloy T400

Дрони Malloy можуть використовуватись для евакуації поранених.

Міноборони Великої Британії надіслало Україні важкі безпілотники Malloy.

Про це 14 вересня повідомили у відомстві.

Про кількість дронів, що були надіслані Україні, не уточнюється, але, за даними United 24, йдеться про модифікацію дронів T400. Ці дрони можуть переміщати техніку, зброю і навіть поранених із лінії фронту.

Дрони Malloy виробляє компанія Malloy Aeronautics. Ці безпілотники мають три моделі – T150, T400 і T80. На відео міноборони Британії показано роботу дрона T400. Ця модель здатна піднімати 180 кг за будь-якої погоди і доставляти вантаж у будь-яку зазначену точку.

Дрон має знімні батареї для підзарядки, тож не потрібно чекати годинами, поки він підзарядиться. Також модель T400 має резервну систему авіоніки, приводу та акумулятора, що дає змогу вам зосередитися на завданні, а не на транспортному засобі. До того ж дрон має вертикальний зліт, дальність польоту до 70 км і 35 хвилин може працювати в автономному режимі.