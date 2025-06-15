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ПОЛІТИКА

Велика Британія перекидає винищувачі на Близький Схід

15 червня 2025, 13:57
Велика Британія перекидає винищувачі на Близький Схід
США зменшують військову підтримку України через зміну пріоритетів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон направляє до Близького Сходу додаткові військові ресурси, зокрема бойові літаки.

Про це інформує Reuters, посилаючись на офіційні коментарі.

"Ми переміщуємо сили в регіон, включно з винищувачами, щоб бути готовими до будь-яких надзвичайних сценаріїв", – зазначив глава уряду.

За словами прессекретаря прем’єр-міністра, у п’ятницю вранці, коли стало очевидно, що ситуація в регіоні загострюється, до місії долучили нові екіпажі. Також з британських баз були відправлені літаки-заправники й додаткові винищувачі.

Паралельно із цим, міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що Вашингтон вирішив тимчасово перекинути частину протидронових систем, раніше передбачених для України, до зони Близького Сходу.

Під час ефіру на Fox News, Гегсета запитали про це рішення, згадуючи слухання в Конгресі. "Так, ми дійсно це зробили. Ми застосовуємо наявні ресурси, щоб гарантувати безпеку наших військових у всіх регіонах, де існує загроза. Сучасна війна диктує нові правила", – прокоментував очільник Пентагону.

Він наголосив, що навіть невеликі дрони здатні завдати значної шкоди, і країни мають оперативно реагувати на такі загрози.

Нагадаємо, що ще на початку червня The Wall Street Journal повідомляла про рішення адміністрації Дональда Трампа передислокувати важливі технології систем захисту від дронів з України до американських підрозділів, розгорнутих на Близькому Сході.

Близький СхідвинищувачБританія

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