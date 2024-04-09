Велика Британія підтримала участь росіян в Олімпійських іграх

Британський міністр спорту Стюарт Ендрю надіслав листа голові МОК Томасу Баху.

Уряд Великої Британії підтримав участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі (Франція).

Про це йдеться у листі, направленому до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного паралімпійського комітету, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, британський міністр спорту Стюарт Ендрю надіслав листа голові Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху. У ньому підтримується рішення про допуск росіян на Олімпіаду в нейтральному статусі та за умови дотримання низки умов.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.