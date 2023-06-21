Велика Британія підтримує ідею вступу України до НАТО за спрощеною процедурою – Guardian
Велика Британія "підтримає" вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.
Про це заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час міжнародної конференції у Лондоні Ukraine Recovery - Відновлення України, пише The Guardian.
У процесі створення так званої карти членства кандидати отримують оцінки та поради для виконання критеріїв НАТО щодо оборони та інших питань. Якби Україна пропустила цей етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Альянсу - Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу в 2020 році.
Виступаючи на конференції у Лондоні, Клеверлі відзначив, що реформування Збройних сил України відбувається під час війни/
"Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко. Генсек "Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог плану дій щодо членства виконуються", - зауважив Клеверлі.
"Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б дуже позитивною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимоги членства в НАТО. через їхні дії на полі бою. Я думаю, що всі союзники по НАТО це визнають",- додав Клеверлі.