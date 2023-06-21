Велика Британія підтримує ідею вступу України до НАТО за спрощеною процедурою – Guardian

Сполучене Королівство підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства для приєднання до Альянсу.

Велика Британія "підтримає" вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.

Про це заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час міжнародної конференції у Лондоні Ukraine Recovery - Відновлення України, пише The Guardian.

У процесі створення так званої карти членства кандидати отримують оцінки та поради для виконання критеріїв НАТО щодо оборони та інших питань. Якби Україна пропустила цей етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Альянсу - Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу в 2020 році.

Виступаючи на конференції у Лондоні, Клеверлі відзначив, що реформування Збройних сил України відбувається під час війни/

"Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко. Генсек "Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог плану дій щодо членства виконуються", - зауважив Клеверлі.

"Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б дуже позитивною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимоги членства в НАТО. через їхні дії на полі бою. Я думаю, що всі союзники по НАТО це визнають",- додав Клеверлі.