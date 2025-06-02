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Велика Британія побудує флот атомних ударних підводних човнів – The Telegraph

02 червня 2025, 08:55
Велика Британія побудує флот атомних ударних підводних човнів – The Telegraph
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Масштабне будівництво має відбуватися кожних 18 місяців.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок, 2 червня, зобов'яжеться будувати підводні атомні ударні човни у межах найбільшої оборонної модернізації з часів Холодної війни, аби "протистояти російській агресії". 

Про наміри Стармера оголосити про будівництво масштабного атомного підводного флоту повідомило видання The Telegraph.
 
"У понеділок сер Кір Стармер зобов'яжеться будувати підводний човен кожні 18 місяців, що є найважливішою заявою в галузі оборони з часів Холодної війни", — йдеться у повідомленні.
 
З кінця 2030-х років 12 нових підводних човнів SSN-AUKUS повинні замінити 7 підводних човнів класу Astute. 4 нових підводних човни Dreadnought також мають замінити старі підводні атомні човни Vanguard. Всього загальна кількість у результаті такого будівництва має сягнути 16 одиниць.
 
Як цитує The Telegraph, міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі також пообіцяв, що оприлюднена у понеділок заява надасть британським військовим силам "більше можливостей перед обличчям ворожих держав, таких як росія та Китай".
 
Також британський уряд вперше окреслив масштаби інвестицій, які вкладуть у розвиток сил оборони. Йдеться про суму 15 мільярдів фунтів стерлінгів, що вкладуть у програму боєголовок для Дредноута.
 
"Ці історичні інвестиції відбуваються в часи загострення напруженості на морі", — зазначають у виданні.

 

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