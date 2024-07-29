Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Велика Британія поставила крапку у питанні Storm Shadow

29 липня 2024, 08:55
Велика Британія поставила крапку у питанні Storm Shadow
У британському парламенті заявили, що обладнання, надане Лондоном, призначене для захисту України.
Новий уряд Великої Британії підтвердив свою позицію щодо використання ракет Storm Shadow Збройними силами України.
 
Про це пише ukdefencejournal.
 
Це було підтверджено на нещодавній сесії парламентських запитань і відповідей, коли стосовно цієї теми торкнувся депутат від консерваторів Джеймс Картлідж.
 
"Не було змін у позиції Великобританії щодо Storm Shadow. Я впевнений, що шановний член зрозуміє, що я не буду вдаватися в подробиці... Ми продовжуємо надавати військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України", - відповів парламентський заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поллард.
 
Таким чином було уточнено нещодавні заяви нового прем'єр-міністра Британії Кейра Стармера, який зазначив, що Україні було дозволено використовувати Storm Shadow для ударів по військових цілях у росії. 
 
Як нагадало видання, президент Володимир Зеленський офіційно подякував Британії під час саміту НАТО у Вашингтоні за можливість атакувати ворожі об'єкти.
 
"Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - написав тоді голова держави у соцмережі Х (Twitter).
 
Стармер наголосив, що використання цих ракет має відповідати міжнародному гуманітарному праву. За його словами, хоча ці боєприпаси призначені для оборонних цілей, остаточно Україна повинна визначити їхнє розгортання.

 

війна в Україніросія окупантиStorm ShadowВелика Британія

Останні матеріали

Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Політика
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 01:05
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється