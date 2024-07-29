Велика Британія поставила крапку у питанні Storm Shadow
29 липня 2024, 08:55
У британському парламенті заявили, що обладнання, надане Лондоном, призначене для захисту України.
Новий уряд Великої Британії підтвердив свою позицію щодо використання ракет Storm Shadow Збройними силами України.
Про це пише ukdefencejournal.
Це було підтверджено на нещодавній сесії парламентських запитань і відповідей, коли стосовно цієї теми торкнувся депутат від консерваторів Джеймс Картлідж.
"Не було змін у позиції Великобританії щодо Storm Shadow. Я впевнений, що шановний член зрозуміє, що я не буду вдаватися в подробиці... Ми продовжуємо надавати військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України", - відповів парламентський заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поллард.
Таким чином було уточнено нещодавні заяви нового прем'єр-міністра Британії Кейра Стармера, який зазначив, що Україні було дозволено використовувати Storm Shadow для ударів по військових цілях у росії.
Як нагадало видання, президент Володимир Зеленський офіційно подякував Британії під час саміту НАТО у Вашингтоні за можливість атакувати ворожі об'єкти.
"Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - написав тоді голова держави у соцмережі Х (Twitter).
Стармер наголосив, що використання цих ракет має відповідати міжнародному гуманітарному праву. За його словами, хоча ці боєприпаси призначені для оборонних цілей, остаточно Україна повинна визначити їхнє розгортання.