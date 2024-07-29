Велика Британія поставила крапку у питанні Storm Shadow

У британському парламенті заявили, що обладнання, надане Лондоном, призначене для захисту України.

Новий уряд Великої Британії підтвердив свою позицію щодо використання ракет Storm Shadow Збройними силами України.

Це було підтверджено на нещодавній сесії парламентських запитань і відповідей, коли стосовно цієї теми торкнувся депутат від консерваторів Джеймс Картлідж.

"Не було змін у позиції Великобританії щодо Storm Shadow. Я впевнений, що шановний член зрозуміє, що я не буду вдаватися в подробиці... Ми продовжуємо надавати військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України", - відповів парламентський заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поллард.