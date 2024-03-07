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Велика Британія профінансує Україні понад 10 тисяч дронів

07 березня 2024, 21:33
Велика Британія профінансує Україні понад 10 тисяч дронів
Фото: ukrep.be
Йдеться про кілька видів БпЛА.

Британія оголосила про надання Україні додаткових інвестицій у розмірі 125 млн фунтів, які спрямують на фінансування понад 10 тисяч дронів.

Про це повідомив міністр оборони ВеликоЇ Британії Грант Шаппс, котрий перебуває 7 березня у Києві з візитом, інформує Sky News.

Йдеться про FPV-дрони, 1000 дронів для одностороннього удару, а також розвідувальні й морські дрони.

Цей крок Лондона - наступний після заяви про те, що Великобританія очолить міжнародну коаліцію з постачання дронів до України.

"Я посилюю наші зобов'язання щодо озброєння України новітніми безпілотниками, які надходять безпосередньо від провідних світових оборонних підприємств Великобританії – безпосередньо із заводів на передову. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великобританії у цих зусиллях", - заявив Шаппс.

Він підкреслив, що Збройні Сили України "використовують подаровану Великою Британією зброю з безпрецедентним ефектом, щоб допомогти спустошити майже 30% російського Чорноморського флоту".

Подальша підтримка Лондона збільшить загальний обсяг зобов'язань Британії щодо фінансування дронів для України до 325 мільйонів фунтів стерлінгів.

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