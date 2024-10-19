Велика Британія приєдналася до європейської програми розробки далекобійних ракет

З початку російсько-української війни далекобійні ракети стали особливо актуальними.

Велика Британія офіційно приєдналася до програми розробки далекобійних ракет спільно з Німеччиною, Францією, Польщею та іншими європейськими партнерами.

Про це пише видання Army Recognition.

Міністр оборони країни Джон Гілі зазначив, що нова програма спрямована на створення крилатої ракети для запуску з землі або різних платформ з діапазоном від 1000 до 2000 кілометрів, що значно збільшить бойові можливості країн-учасниць.

Проєкт також фокусується на поліпшенні загальної інтеграції європейських систем протиповітряної оборони, що критично важливо для зміцнення загальної безпеки НАТО.