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Велика Британія приєдналася до європейської програми розробки далекобійних ракет

19 жовтня 2024, 09:55
Велика Британія приєдналася до європейської програми розробки далекобійних ракет
З початку російсько-української війни далекобійні ракети стали особливо актуальними.
Велика Британія офіційно приєдналася до програми розробки далекобійних ракет спільно з Німеччиною, Францією, Польщею та іншими європейськими партнерами.
 
Про це пише видання Army Recognition.
 
Міністр оборони країни Джон Гілі зазначив, що нова програма спрямована на створення крилатої ракети для запуску з землі або різних платформ з діапазоном від 1000 до 2000 кілометрів, що значно збільшить бойові можливості країн-учасниць.
 
Проєкт також фокусується на поліпшенні загальної інтеграції європейських систем протиповітряної оборони, що критично важливо для зміцнення загальної безпеки НАТО.
 
Зазначається, що з початку російсько-української війни далекобійні ракети стали особливо актуальними з огляду на збільшення далекобійних атак з боку росії.
 
Наявні запаси європейських крилатих ракет, таких як Storm Shadow, Scalp і Taurus, мають діапазон близько 500 кілометрів і вже використовуються для точкових ударів по стратегічних цілях. У виданні додали:
 
"Прийдешня світова війна вимагатиме арсенал ракет із можливістю бити на відстань до 2000 км".

 

Велика Британіявійна в Україніракети великої дальностіросія окупанти

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