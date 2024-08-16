Велика Британія прискорює розробку гіперзвукової ракети

Велика Британія планує зосередити більше зусиль на створенні новітнього озброєння, щоб наздогнати такі країни, як США, Китай чи рф.

Велика Британія планує витратити на розробку гіперзвукової ракети один мільярд фунтів стерлінгів.

Про це пише UK Defence Journal.

Британія ще минулого року започаткувала проєкт гіперзвукового озброєння, у планах – введення в експлуатацію у 2030 році. Проте зараз ця мета уже набула конкретики.

Зокрема, Велика Британія планує зосередити більше зусиль на створенні новітнього озброєння, щоб наздогнати такі країни, як США, Китай чи рф – йдеться про пришвидшення реалізації програми гіперзвукової ракети власного виробництва, яку створюють у рамках ширшої стратегії з укріплення обороноздатності країни.