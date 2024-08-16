Велика Британія прискорює розробку гіперзвукової ракети
16 серпня 2024, 14:33
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Велика Британія планує зосередити більше зусиль на створенні новітнього озброєння, щоб наздогнати такі країни, як США, Китай чи рф.
Велика Британія планує витратити на розробку гіперзвукової ракети один мільярд фунтів стерлінгів.
Про це пише UK Defence Journal.
Британія ще минулого року започаткувала проєкт гіперзвукового озброєння, у планах – введення в експлуатацію у 2030 році. Проте зараз ця мета уже набула конкретики.
Зокрема, Велика Британія планує зосередити більше зусиль на створенні новітнього озброєння, щоб наздогнати такі країни, як США, Китай чи рф – йдеться про пришвидшення реалізації програми гіперзвукової ракети власного виробництва, яку створюють у рамках ширшої стратегії з укріплення обороноздатності країни.
Британці мають амбітну мету ввести в експлуатацію нове озброєння у 2030 році. Станом на сьогодні відомо про започаткування програмної групи під назвою Team Hypersonics, яка і буде відповідати за розвиток гіперзвукового потенціалу Великої Британії.
UK Defence Journal зазначає, що ця програмна група об’єднує як представників оборонного відомства, так і оборонно-промислового комплексу та науковців.
"Грунтуючись на попередніх дослідженнях і розробках, Міністерство оборони створило програмну групу – Team Hypersonics (Велика Британія) – для об’єднання Міністерства оборони, промисловості та академічних кіл щодо розробки суверенних гіперзвукових можливостей", – пояснив план державний міністр у Міністерстві оборони лорд Коукер.
Загалом до проєкту залучено 90 учасників – це як оборонні підрядники, так й інші різні підприємства, а також академічні установи.
"Очікується, що британська гіперзвукова ракета досягатиме швидкості понад 5 Махів – у п’ять разів перевищує швидкість звуку – що дозволить їй потенційно уникати сучасних систем протиповітряної оборони завдяки своїй швидкості та маневреності. Ця подія розглядається як вирішальна для збереження стратегічного стримування Сполученого Королівства в умовах дедалі більшої конкуренції в глобальній безпеці", – пише UK Defence Journal.
Загалом через чутливість програми в оборонному відомстві Великої Британії не розголошують деталей про цей проєкт.