Велика Британія призначила нового посла в Україні
"Мелінда Сіммонс була призначена послом Її Величності в Україні і змінить Джудіт Гоф, яку чекає інше дипломатичне призначення. Сіммонс вступить на посаду влітку 2019 року", - повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС Великої Британії.
На сайті британського МЗС зазначено, що Сіммонс володіє українською мовою.
Мелінда Сіммонс займала різні посади в міністерстві з питань міжнародного розвитку, а також була заступником глав департаментів Європи, Близького Сходу, Північної Африки.
У 2013 році вона прийшла на службу до британського МЗС. До 2016 року обіймала посаду заступника голови департаменту, який займався проблемами збройних конфліктів. У 2016-2018 роках Сіммонс працювала в британському Національному секретаріаті з безпеки.
Нагадаємо, що в суботу, 13 квітня, відбувся умисний напад на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, який стояв припаркованим біля будівлі посольства.
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