Велика Британія призначила нового посла в Україні

Новим послом Великої Британії в Україні призначена Мелінда Сіммонс. Вона змінить Джудіт Гоф, що працює послом з 2015 року.

"Мелінда Сіммонс була призначена послом Її Величності в Україні і змінить Джудіт Гоф, яку чекає інше дипломатичне призначення. Сіммонс вступить на посаду влітку 2019 року", - повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС Великої Британії.

На сайті британського МЗС зазначено, що Сіммонс володіє українською мовою.

Мелінда Сіммонс займала різні посади в міністерстві з питань міжнародного розвитку, а також була заступником глав департаментів Європи, Близького Сходу, Північної Африки.

У 2013 році вона прийшла на службу до британського МЗС. До 2016 року обіймала посаду заступника голови департаменту, який займався проблемами збройних конфліктів. У 2016-2018 роках Сіммонс працювала в британському Національному секретаріаті з безпеки.