Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Велика Британія та Австралія домовляються про будівництво підводних човнів

25 липня 2025, 09:53
Велика Британія та Австралія домовляються про будівництво підводних човнів
Як повідомило у своїй заяві МЗС Великої Британії, очікується, що угода забезпечить країні до 20 млрд фунтів стерлінгів експортних надходжень упродовж наступних 25 років.
Австралія та Велика Британія проведуть переговори у Сіднеї, під час яких обговорять будівництво підводних човнів із ядерною енергетичною установкою.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Щорічна зустріч  відбувається в рамках консультацій міністрів Австралії та Великої Британії (AUKMIN).
 
Міністр оборони Австралії Річард Марлс і міністр закордонних справ Пенні Вонг прийматимуть британського міністра закордонних справ Девіда Леммі та міністра оборони Джона Гілі. Після переговорів вони проведуть пресконференцію в Адміралтейському будинку на набережній Сіднея.
 
Як повідомило у своїй заяві МЗС Великої Британії, очікується, що угода забезпечить країні до 20 млрд фунтів стерлінгів експортних надходжень упродовж наступних 25 років.
 
За даними видання The Times of London, у межах цієї угоди, Велика Британія побудує до дванадцяти ударних підводних човнів, якими спільно оперуватимуть Королівський військово-морський флот і ВМС Австралії в рамках програми SSN-Aukus.
 
Угода є частиною зусиль із переконання США залишитися в рамках пакту Aukus, який зараз переглядає Вашингтон після зміни адміністрації Байдена.
 
Як заявило МЗС Великої Британії, у розпал реалізації програми будівництва підводних човнів Aukus, які матимуть звичайне озброєння, але ядерну енергетичну установку, у Великій Британії працюватимуть понад 21 тисяча осіб.
 
"Цей історичний договір підтверджує нашу прихильність до AUKUS на наступні півстоліття", - цитує МЗС слова Джона Гілі.
 
Згідно з угодою, підписаною у 2021 році, США та Велика Британія домовилися допомогти Австралії отримати флот атомних підводних човнів для посилення оборонних спроможностей Канберри на тлі зростаючої стратегічної конкуренції з Китаєм у регіоні Індо-Тихоокеанського басейну.
 
На першому етапі Вашингтон має продати Австралії партію підводних човнів класу Virginia. Перші мають поступити на початку 2030-х років.
 
Пізніше Велика Британія та Австралія спільно розроблятимуть і будуватимуть нову модель атомних підводних човнів під назвою SSN-Aukus, перші з яких мають бути готові на початку 2040-х років.

 

АвстраліяВелика Британіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Політика
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Переклад iPress – 23 липня 2025, 14:29
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Політика
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 23 липня 2025, 11:52
Досвід, за який сплачено життями.
Технології
Досвід, за який сплачено життями. "Мадяр" розповів, як 4 команди дронів за 15 хвилин можуть знищити будь-яку базу НАТО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2025, 23:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється