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Велика Британія та Індія знизили тарифи на віскі та текстиль

07 травня 2025, 11:11
Велика Британія та Індія знизили тарифи на віскі та текстиль
Фото:ivtour.com.ua
Переговори між Лондоном та Нью-Делі відновилися в лютому після погроз США щодо тарифів
Сполучене Королівство та Індія оголосили у вівторок, що вони домовилися про угоду про вільну торгівлю через три роки з моменту початку переговорів, які зайшли в глухий кут при попередньому уряді Великої Британії.
 
Про це повідомляє DW.
 
Переговори між Лондоном та Нью-Делі відновилися в лютому після погроз США щодо тарифів.
 
Велика Британія назвала угоду “найбільшою та економічно значущою” двосторонньою торговельною угодою, яку вона підписала з моменту виходу з Європейського Союзу у 2020 році.
 
Дві країни сподіваються, що до 2040 року угода додасть 30 мільярдів євро на рік до двосторонньої торгівлі між Індією та Великою Британією. Торгівля між країнами у 2024 році склала 42 мільярди фунтів стерлінгів.
 
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав “нову еру для торгівлі та економіки”.
 
Сьогодні ми уклали знакову угоду з Індією ‒ однією з найшвидше зростаючих економік світу, яка сприятиме розвитку економіки та забезпечить користь британському народу та бізнесу”, – додав він.
 
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав угоду “історичною віхою”, яка “каталізуватиме торгівлю, інвестиції, зростання, створення робочих місць та інновації в обох наших економіках”.
 

Індія скоротить тарифи на 90% британських товарів, що продаються в країні, включно з віскі та м'ясом ягнятини, а також медичним обладнанням та товарами, що виробляються аерокосмічною промисловістю.

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