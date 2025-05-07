Велика Британія та Індія знизили тарифи на віскі та текстиль

Переговори між Лондоном та Нью-Делі відновилися в лютому після погроз США щодо тарифів

Сполучене Королівство та Індія оголосили у вівторок, що вони домовилися про угоду про вільну торгівлю через три роки з моменту початку переговорів, які зайшли в глухий кут при попередньому уряді Великої Британії.

Переговори між Лондоном та Нью-Делі відновилися в лютому після погроз США щодо тарифів.

Велика Британія назвала угоду “найбільшою та економічно значущою” двосторонньою торговельною угодою, яку вона підписала з моменту виходу з Європейського Союзу у 2020 році.

Дві країни сподіваються, що до 2040 року угода додасть 30 мільярдів євро на рік до двосторонньої торгівлі між Індією та Великою Британією. Торгівля між країнами у 2024 році склала 42 мільярди фунтів стерлінгів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав “нову еру для торгівлі та економіки”. “Сьогодні ми уклали знакову угоду з Індією ‒ однією з найшвидше зростаючих економік світу, яка сприятиме розвитку економіки та забезпечить користь британському народу та бізнесу”, – додав він. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав угоду “історичною віхою”, яка “каталізуватиме торгівлю, інвестиції, зростання, створення робочих місць та інновації в обох наших економіках”.

Індія скоротить тарифи на 90% британських товарів, що продаються в країні, включно з віскі та м'ясом ягнятини, а також медичним обладнанням та товарами, що виробляються аерокосмічною промисловістю.