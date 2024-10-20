Велика Британія та Німеччина підпишуть історичну безпекову угоду – The Times

Цей договір також вважається першим кроком до ширшої угоди між Великою Британією та ЄС.

Цього тижня Велика Британія підпише важливу оборонну угоду з Німеччиною, що стане кроком до зміцнення військових і безпекових зв’язків з ЄС. Договір передбачає спільні військові навчання на східному кордоні НАТО, ймовірно, в Естонії та Литві, а також спільні закупівлі та розробку зброї нового покоління.

Про це пише The Times.

Міністр оборони Джон Хілі сподівається, що угода зміцнить оборонні галузі обох країн, що є критично важливим, оскільки Захід відчуває необхідність поповнити запаси зброї після підтримки України. Цей договір також вважається першим кроком до ширшої угоди між Великою Британією та ЄС щодо оборони, розвідки, енергетики та боротьби з нелегальною міграцією.

Угода з Німеччиною стане найбільш значущою двосторонньою домовленістю для Великої Британії після договору Ланкастер-Хаус з Францією 2010 року, що закріпив тісну військову співпрацю між країнами. Німеччина, яка після вторгнення Росії в Україну збільшила витрати на оборону, тепер посідає друге місце за військовими витратами серед країн НАТО.