Велика Британія та ЄС посилять перевірки тіньового флоту рф – Bloomberg

Країни ЄС і Велика Британія намагаються зробити так, щоб росії було ще важче заробляти на своїх нафтових ресурсах

Велика Британія планує звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій, спрямованим проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

Про це Bloomberg повідомили джерела, обізнані із цим питанням, а також документи, що потрапили в розпорядження агентства.

Згідно з документом, що потрапили у розпорядження агентства, кілька урядів мають схвалити план у кулуарах зустрічі Європейського політичної спільноти, яку в четвер у Великій Британії проводить прем'єр-міністр Кейр Стармер. Вони планують обмінятися інформацією про російський флот, "координувати відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами над усуненням загрози", – йдеться у проєкті заяві. Офіційні особи та експерти з різних країн створять групу і проведуть зустрічі, щоб терміново "вжити конкретних заходів".

