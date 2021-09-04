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Велика Британія у травні визначиться з відновленням зарубіжних поїздок

Відповідно до нової системи, такі нинішні обмеження, як готельний карантин, домашній карантин і обов'язкові тести на COVID-19, будуть застосовуватися залежно від того, з якої категорії країни прибув пасажир
Усі країни світу будуть розподілені на три групи: "червону", "бурштинову" і "зелену", відповідно до ризиків і рівня поширення в них коронавірусу, зокрема, з урахуванням варіантів вірусу, що викликають занепокоєння і відсотка населення, яке вакцинувалося.
Велика Британія у травні визначиться з відновленням зарубіжних поїздок Фото: dt.ua

Британська влада на початку травня ухвалить рішення про відновлення зарубіжних поїздок з 17 травня поточного року, повідомляє "ІНтерфакс-Україна" з посиланням на урядову цільову групу з питань подорожей.

Усі країни світу будуть розподілені на три групи: "червону", "бурштинову" і "зелену", відповідно до ризиків і рівня поширення в них коронавірусу, зокрема, з урахуванням варіантів вірусу, що викликають занепокоєння  і відсотка населення, яке вакцинувалося.

Відповідно до цієї нової системи, такі нинішні обмеження, як готельний карантин, домашній карантин і обов'язкові тести на COVID-19, будуть застосовуватися залежно від того, з якої категорії країни прибув пасажир. У повідомленні групи йдеться, що вона працює з туристичною індустрією і приватними постачальниками тестів на COVID-19, щоб знизити вартість поїздок для британської громадськості.

"Це може включати в себе більш дешеві тести, використовувані при поверненні відпочивальників додому", - наголошується в заяві.

Згідно з чинними правилами, безкоштовне тестування, яке надається Національною службою охорони здоров'я, недоступне для зарубіжних мандрівників, це означає, що пасажири повинні звертатися до приватних постачальників тестів, які стягують за них високу плату. Британія поступово виходить з суворої зимової ізоляції, викликаної різким сплеском зараження і смертей від COVID-19. Наразі міжнародні поїздки заборонені, винятком є ​​особливі обставини, визначені урядом. Одним із головних пріоритетів уряду є запобігання нанесення шкоди національної програми вакцинації через потрапляння в країну стійких до вакцин варіантів коронавірусу з-за кордону.

"Правила, оголошені сьогодні, допоможуть нам знову відкрити подорожі безпечно і стійко, забезпечити захист наших з працею завойованих досягнень у сфері впровадження вакцин і забезпечити спокій як пасажирам, так і промисловості, коли ми знову почнемо здійснювати поїздки за кордон", - сказав журналістам міністр транспорту країни Грант Шеппс.

Дотепер понад 31,8 млн осіб у Сполученому Королівстві отримали принаймні одну дозу вакцини, 6,1 млн - дві дози. Кампанія вакцинації в Великій Британії визнається однією з найбільш швидких у світі.

Нагадаємо, що міністр туризму Греції обіцяє відкриття країни з 14 травня без жодної дискримінації

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09 04 2021 09:53
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