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ПОЛІТИКА

Велика Британія вагається щодо оголошення Китаю національною загрозою – The Telegraph

17 грудня 2024, 21:52
Велика Британія вагається щодо оголошення Китаю національною загрозою – The Telegraph
Фото: Getty Images
Прем'єр-міністр Британії підтримує ідею розвитку більш близьких відносин з Китаєм, навіть якщо це передбачає певні виклики.

Кір Стармер опирається закликам оголосити Китай загрозою національній безпеці після викриття ймовірного китайського шпигуна. Міністри відмовилися повідомити, чи буде Китай внесений до нового розширеного списку країн, які становлять найбільшу загрозу національній безпеці Великої Британії.

Китайський шпигун Ян Тенгбо був одним з 40 тисяч членів китайської компанії United Works Department, яка, згідно з минулорічним звітом розвідки, "проникла в усі сектори британської економіки, шпигуючи, викрадаючи інтелектуальну власність, впливаючи на наші інститути й формуючи їхню структуру".

Про це інформує The Telegraph.

Високопоставлені торі, включаючи Іана Данкана Сміта, колишнього лідера консерваторів, Кріса Філпа, тіньового міністра внутрішніх справ, і Тома Тугендхата, колишнього міністра безпеки, використали екстрене питання в Палаті громад, щоб вимагати негайного оголошення Китаю загрозою з боку уряду. Цей крок підтримали деякі депутати-лейбористи.

Стармер відстоював прагнення до тісніших відносин з Китаєм під час поїздки до Норвегії для підписання нової енергетичної угоди. Прем'єр-міністр стверджував, що "краще взаємодіяти, кидати виклик, ніж залишатися осторонь".

КитайВелика БританіяКір Стармер

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