Велика Британія ввела 150 нових санкцій проти росії

Британський уряд заборонив експорт до росії контролерів ігрових консолей, які використовуються для управління безпілотниками на лінії фронту в Україні.

Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти росії вранці 24 квітня. Він охоплює, зокрема, заборону на ввезення контролерів відеоігор, які використовуються для управління дронами.

Про це повідомляє Politico.

Так, британський уряд заборонив експорт до росії контролерів ігрових консолей, які використовуються для управління безпілотниками на лінії фронту в Україні.

Зокрема, у новому пакеті заходів, оголошеному сьогодні вранці, що містить 150 нових торгових санкцій проти росії, Велика Британія також закрила доступ до країни іншим технологіям, включно з програмним забезпеченням, яке дає змогу шукати й розробляти нові нафтові та газові свердловини.

"Сьогодні ми використовуємо наші повноваження, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку росії", - заявив міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Нові заходи набувають чинності негайно і відображають більшу зосередженість британського уряду на торгових санкціях, а не на фінансових санкціях.

Сьогоднішній пакет здебільшого зосереджений на тому, щоб позбавити інноваційне програмне забезпечення і технології доступу до оборонного та енергетичного секторів росії, включно з контролерами відеоігор і передачею технологій, що використовуються у виробництві товарів Common High Priority.

"Ми повністю забороняємо ввезення в росію контролерів відеоігор, щоб запобігти їхньому використанню для управління безпілотниками на передовій, а це значить, що ігрові консолі більше не будуть використовуватися для вбивства на Україні", - сказав міністр.

До них належать електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми, які уряд описує як "критично важливі" для російського військового розвитку.

Він також забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин і металів з метою обмеження військового і промислового потенціалу росії.

"Ліквідація доходів росії від поставок енергоносіїв спустошить військову скарбницю путіна - ось чому ми припиняємо продаж складного програмного забезпечення, яке використовується для наживи на нових запасах нафти і газу, не дозволяючи використовувати британський досвід для підживлення російської військової машини", - заявив Доуті.