Велика Британія використовує три способи для надання озброєння Україні – The Times

У деяких угодах Велика Британія фактично виступала в ролі "контрабандиста", купуючи обладнання, а потім допомагаючи організувати його передачу в Україну.

Приблизно за 97 км від південно-східного кордону Польщі невеликий регіональний аеропорт став центром в гонці Заходу за озброєння України. Тут, на східному фланзі НАТО, в аеропорті в Жешуві розміщено кілька американських зенітно-ракетних комплексів Patriot, призначених для протидії й знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

До них на аеродромі приєднався Sky Sabre, новітній британський зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який, за рішенням уряду, залишиться в Польщі щонайменше до кінця року. Ці батареї знаходяться тут тому, що за два роки Жешув перетворився на величезний міжнародний логістичний центр, який допомагає переправляти в Україну десятки мільярдів фунтів стерлінгів західної військової допомоги.

Про це пише The Times.

З початку війни Україна отримала близько 146 мільярдів фунтів стерлінгів допомоги. З них 75 мільярдів фунтів стерлінгів — це військова допомога, згідно з даними Кільського університету світової економіки, який відстежує всю допомогу, надану Україні з початку вторгнення. Решта — це фінансові та гуманітарні пожертви, наприклад, на відбудову міст і переселення біженців.

Приблизно за 998 км на захід від Жешува, в німецькому місті Штутгарт знаходиться ще один важливий центр військової допомоги Україні. Там офіційні представники західних країн протягом останніх двох років працювали з українськими військовими планувальниками над збором, пошуком і постачанням зброї, яка потрібна Києву.

Цей міжнародний центр був створений Великою Британією в перші дні війни і був укомплектований 80 британськими офіційними особами, хоча він швидко став міжнародним і зараз налічує 200 співробітників з 21 країни. Центр отримав назву Міжнародна координаційна група донорів (IDCC).

За останні два роки прямими рейсами з Великої Британії до Польщі було перевезено мільйони боєприпасів, а також стрілецьку зброю, ракети великої дальності і протитанкові засоби. Більш важке озброєння, таке як бронемашини, танки й далекобійні артилерійські установки, переправляють через Ла-Манш, а потім перевозять потягами через усю Європу.

Уряд Великої Британії також значною мірою через IDCC планує свої пожертви Україні, які потім оформлюються й оголошуються як офіційна двостороння допомога на щорічній основі. Окрім прямих пожертв, Велика Британія також відіграє важливу роль у спонуканні інших країн до дій.

Існує також третій, менш розрекламований шлях, за допомогою якого Велика Британія допомагає озброювати Україну. В той час як західні союзники зосередили значну увагу на модернізації українських Збройних сил і приведенні їх у відповідність до стандартів НАТО, Київ залишається дуже залежним від систем і озброєнь радянських часів, запаси яких швидко вичерпалися під час війни.

"Щоб допомогти поповнити запаси України, частина двосторонньої допомоги Великої Британії була використана на закупівлю російської зброї з усього світу. Ця робота тримається в суворій таємниці, частково через те, від кого Британія отримує цю зброю і хто її постачає", — повідомляє газета.

У деяких угодах Велика Британія фактично виступала в ролі "контрабандиста", купуючи обладнання, а потім допомагаючи організувати його передачу в Україну. Завдяки складній мережі ланцюгів постачання, що простягається через увесь континент, західні гроші перетворюються на артилерію та засоби протиповітряної оборони, а разом з тим і на підтримку кордонів Європи.