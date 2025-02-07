Велика Британія висилає російського посла після звинувачень у шпигунстві
07 лютого 2025, 08:55
Такий крок було зроблено у відповідь на "неспровоковане та безпідставне рішення" позбавити британського дипломата акредитації для роботи у рф минулого року.
Уряд Великої Британії відкликав акредитацію російського дипломата в межах розслідування справи про шпигунство. За словами речника Міністерства закордонних справ країни, російський посол у Британії Андрій Келін був викликаний на зустріч з "високопоставленим британським чиновником".
Про це пише Politico.
У Британії наголосили, що такий крок було зроблено у відповідь на "неспровоковане та безпідставне рішення" позбавити британського дипломата акредитації для роботи у рф минулого року.
"Велика Британія не буде миритися із залякуванням наших співробітників у такий спосіб, і тому ми вживаємо заходів у відповідь. Будь-які подальші дії з боку росії будуть розглядатися як ескалація і отримають відповідну реакцію", - зазначив речник МЗС.
У виданні нагадали, що в листопаді минулого року в рф заявили, що висилають британського дипломата за нібито шпигунство. Зокрема внутрішня розвідка ФСБ звинуватила дипломата у "розвідувальній і підривній діяльності, яка загрожує безпеці країни".
В росії вважають, що дипломат "навмисно надав неправдиву інформацію при подачі заяви на в'їзд до росії, тим самим порушивши російське законодавство". Водночас у Даунінг-стріт тоді назвали ці звинувачення "безпідставними".
"Це знаменує собою чергове загострення напруженості у відносинах між Лондоном і москвою", - додали у матеріалі.