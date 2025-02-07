Велика Британія висилає російського посла після звинувачень у шпигунстві

Такий крок було зроблено у відповідь на "неспровоковане та безпідставне рішення" позбавити британського дипломата акредитації для роботи у рф минулого року.

Уряд Великої Британії відкликав акредитацію російського дипломата в межах розслідування справи про шпигунство. За словами речника Міністерства закордонних справ країни, російський посол у Британії Андрій Келін був викликаний на зустріч з "високопоставленим британським чиновником".

У Британії наголосили, що такий крок було зроблено у відповідь на "неспровоковане та безпідставне рішення" позбавити британського дипломата акредитації для роботи у рф минулого року.

"Велика Британія не буде миритися із залякуванням наших співробітників у такий спосіб, і тому ми вживаємо заходів у відповідь. Будь-які подальші дії з боку росії будуть розглядатися як ескалація і отримають відповідну реакцію", - зазначив речник МЗС.