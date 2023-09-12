Велика Британія заборонила у своїх аеропортах транзитні пересадки для росіян

Нові правила набудуть чинності 6 жовтня.

Велика Британія заборонила громадянам рф здійснювати транзитні пересадки в аеропортах країни без діючої британської візи.



Відповідне рішення оприлюднили на офіційному сайті уряду країни, пише видання The Moscow Times.

До цієї дати безвізовий транзит буде збережено лише для тих росіян, які встигли придбати квитки до 00:01 8 вересня 2023 року.



До цього року російські громадяни могли здійснювати пересадки в аеропортах Великої Британії без візи, якщо не виходили із транзитної зони аеропорту.

Зокрема, це правило діяло в аеропортах Манчестера, лондонських аеропортах "Хітроу" та "Ґатвік".

Візу просили тільки коли пасажир мав повторно проходити паспортний контроль при пересадці, наприклад, в аеропорту "Лутон" та деяких інших.



За новими правилами, безвізовий транзит у Великій Британії стане недоступним для російських громадян, незалежно від того, виходять вони з транзитної зони чи ні. Винятком стануть власники віз чи посвідок на проживання в Австралії, Канаді, Новій Зеландії чи США.