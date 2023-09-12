Матеріали:
Теми:

Велика Британія заборонила у своїх аеропортах транзитні пересадки для росіян

12 вересня 2023, 13:23
Велика Британія заборонила у своїх аеропортах транзитні пересадки для росіян
Фото: ukrep.be
Нові правила набудуть чинності 6 жовтня.

Велика Британія заборонила громадянам рф здійснювати транзитні пересадки в аеропортах країни без діючої британської візи. 

Відповідне рішення оприлюднили на офіційному сайті уряду країни, пише видання The Moscow Times.

До цієї дати безвізовий транзит буде збережено лише для тих росіян, які встигли придбати квитки до 00:01 8 вересня 2023 року. 

До цього року російські громадяни могли здійснювати пересадки в аеропортах Великої Британії без візи, якщо не виходили із транзитної зони аеропорту.

Зокрема, це правило діяло в аеропортах Манчестера, лондонських аеропортах "Хітроу" та "Ґатвік".

Візу просили тільки коли пасажир мав повторно проходити паспортний контроль при пересадці, наприклад, в аеропорту "Лутон" та деяких інших. 

За новими правилами, безвізовий транзит у Великій Британії стане недоступним для російських громадян, незалежно від того, виходять вони з транзитної зони чи ні. Винятком стануть власники віз чи посвідок на проживання в Австралії, Канаді, Новій Зеландії чи США.

 

аеропорттранзитсанкціі проти росіївійна в Україніросія окупантиросія.

Останні матеріали

Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Політика
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 14:29
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 12:19
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Політика
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 08:22
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Cуспільство
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 16:33
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Політика
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 12:50
Українці продемонстрували росіянам
Політика
Українці продемонстрували росіянам "Морок". Британські ВПС захищають українське зерно у румунських водах – Том Купер
Переклад iPress – 10 вересня 2023, 23:51
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Cуспільство
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 15:28
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Cуспільство
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 12:02
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється