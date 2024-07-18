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Велика Британія закликала рф звільнити затриманих в Україні представників ОБСЄ

18 липня 2024, 20:53
Велика Британія закликала рф звільнити затриманих в Україні представників ОБСЄ
Фото: gettyimages.com
Минулого тижня працівник організації Вадим Голда отримав 14 років тюрми.
Постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд закликав росію негайно звільнити затриманих в Україні представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
 
Про це ідеться на сайті британського уряду.
 
Минулого тижня працівник ОБСЄ Вадим Голда отримав вирок окупаційного суду - 14 років позбавлення волі. Крім нього, росіяни незаконно утримують ще кількох представників організації.
 
"Затримання і поводження з Вадимом та його колегами зі Спеціальної моніторингової місії в Україні є порушенням загальновизнаних міжнародних принципів, включаючи Гельсінський заключний акт. Вони існують для забезпечення безпеки наших співгромадян, коли вони виконують свої обов'язки в межах міжнародного мандату. Більше того, це наші колеги", - наголосив Голланд.
 
Постпред великої Британії підкреслив, що "дії росії створили жахливий прецедент, який має викликати серйозне занепокоєння у всіх нас".
 
Голланд також закликав москву звільнити і всіх громадян України, яких незаконно утримують окупанти.
війна в Україніросія окупантиВелика БританіяОБСЄ

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