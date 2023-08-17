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Велика Британія закупить для України засоби ППО на $115 млн

17 серпня 2023, 21:17
Велика Британія закупить для України засоби ППО на $115 млн
Фото: ukrep.be
Обладнання закуплять найближчими місяцями.

Міноборони Великої Британії повідомило про укладання трьох контрактів на суму понад 115 млн доларів щодо постачання Україні засобів ППО.

Про це пише Sky News.

Найбільший контракт укладено з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, йдеться про систему CORTEX Typhon.

Обладнання закуплять найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України (IFU), яким керує Міноборони Великої Британії. Озброєння має посилити спроможності України захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення і людей на передовій.

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