Велика Британія закупить легкі багатоцільові ракети і частину передасть Україні

Всього країна розмістила замовлення на 176 мільйонів фунтів стерлінгів.

Велика Британія підписала контракт на 176 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 227 мільйонів доларів) із компанією Thales, яка займається виробництвом легких багатоцільових ракет Martlet (LMM).

Про це йдеться на сайті міністерства оборони ВеликоЇ Британії.

Сотні LMM передадуть Україні. Як повідомили у міністерстві оборнних закупівель і промисловості Британії, країна повинна "продовжувати забезпечувати Україну зброєю, а також поповнювати власні запаси"

Крім ракет, Великобританія також замовила оснащення для наявних і майбутніх засобів протиповітряної оборони британської армії, зокрема, бойові машини Stormer, а також морську протиповітряну ракетну систему Королівського флоту Martlet, розгорнуту з вертольотів Wildcat.

У повідомленні йдеться, що, при вазі лише 13 кг кожна LMM забезпечує боротьбу з такими загрозами, як дрони, вертольоти, інші літаки та невеликі швидкісні морські цілі.

LMM були вперше випущені з Wildcat у Бенгальській затоці під час розгортання авіаносної ударної групи Королівського флоту в 2021 році.

Виробництво на заводі Thales подвоїлося після конфлікту в Україні, оскільки глобальний попит на засоби протиповітряної оборони зріс.