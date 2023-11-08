Велика Британія запровадила нові санкції проти рф

У нові списки включені як російські олігархи та бізнесмени, так і посібники з третіх країн, які формують військові доходи росії.

Велика Британія запровадила санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб у золотому та нафтовому секторах росії.



Про це повідомляє уряд Британії.

Як зазначив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, санкції продовжують завдавати важкого удару по військовій економіці Кремля, позбавивши путіна на сьогоднішній день понад 400 млрд доларів для фінансування його незаконного вторгнення в Україну.

"Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто надав допомогу путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російське золото та нафту - два найважливіші джерела доходів російської військової машини. Викорінюючи і закриваючи ці шляхи обходу, ми продовжимо блокувати путіна і подбаємо про те, щоб його військові зусилля в Україні закінчилися провалом", - додав він