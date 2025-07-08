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Велика Британія запровадила санкції проти рф за використання хімічної зброї

08 липня 2025, 08:33
Велика Британія запровадила санкції проти рф за використання хімічної зброї
Фото: з відкритих джерел
У списку двоє осіб та одна компанія

Сполучене Королівство оголосило про застосування санкцій проти росіян, причетних до порушення конвенції про заборону використання хімічної зброї під час війни в Україні.

Про це пише Reuters.
 
Обмеження у вигляді замороження активів та заборони подорожей запроваджено проти командувача та заступника командувача російських військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту - Олексія Ртіщева та Андрія Марченка відповідно.
 
Також британський уряд покарав об'єднане акціонерне товариство "Федеральний науково-виробничий центр дослідницького інституту прикладної хімії". Це підприємство постачало російським військам гранати з отруйними хімічними речовинами, які були застосовані на фронті в Україні. 
Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

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