Велика Британія запровадила санкції проти рф за використання хімічної зброї
08 липня 2025, 08:33
Фото: з відкритих джерел
У списку двоє осіб та одна компанія
Сполучене Королівство оголосило про застосування санкцій проти росіян, причетних до порушення конвенції про заборону використання хімічної зброї під час війни в Україні.
Про це пише Reuters.
Обмеження у вигляді замороження активів та заборони подорожей запроваджено проти командувача та заступника командувача російських військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту - Олексія Ртіщева та Андрія Марченка відповідно.
Також британський уряд покарав об'єднане акціонерне товариство "Федеральний науково-виробничий центр дослідницького інституту прикладної хімії". Це підприємство постачало російським військам гранати з отруйними хімічними речовинами, які були застосовані на фронті в Україні.