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ПОЛІТИКА

Велика Британія запровадила санкції проти російських військ за використання хімічної зброї

08 жовтня 2024, 14:18
Велика Британія запровадила санкції проти російських військ за використання хімічної зброї
російські війська зізналися у використанні хлорпікрину, токсичної речовини, вперше застосованої в Першій світовій війні.

Велика Британія запровадила санкції проти Військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту росії та їхнього очільника Ігоря Кирилова. Зокрема, за застосування хімічної зброї в Україні.

Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.

російські війська зізналися у використанні хлорпікрину, токсичної речовини, вперше застосованої в Першій світовій війні. Це порушення Конвенції про хімічну зброю є серйозним порушенням міжнародного права.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Лондон не залишиться бездіяльним перед обличчям таких порушень і продовжить використовувати санкції проти режиму російського диктатора владіміра путіна.

За його словами, росія продовжує застосовувати нелюдські методи, і Лондон не дасть їй змоги уникнути відповідальності.

Міністр оборони Джон Хілі наголосив, що Велика Британія має намір карати за порушення міжнародного права і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Велика Британія також ввела санкції проти двох російських лабораторій, пов'язаних із розробкою хімічної зброї, і пообіцяла продовжити військову та фінансову підтримку України, включно зі щорічною допомогою в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила нові рамки для санкцій проти дестабілізуючих дій росії за кордоном. Обмеження дадуть змогу переслідувати осіб та організації, що підривають безпеку та суверенітет ЄС.

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