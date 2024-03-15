Велика Британія засудила псевдовибори рф на окупованій території України
Велика Британія рішуче засудила проведення "виборів" президента рф на тимчасово окупованих територіях України і назвала їх незаконними.
Про це повідомляє постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд.
Під час засідання Постійної ради організації у Відні в четвер, 14 березня, дипломат нагадав, що агресія росії розпочалася у 2014 році, коли вона незаконно анексувала Крим. Тепер, за його словами, росія намагається захопити нові території з початку її повномасштабного вторгнення два роки тому.
"Зараз у регіонах України, які вона, як вона стверджує, анексувала, росія проводить свої президентські вибори всупереч волі українського народу. Це ще одна кричуща спроба росії створити видимість легітимності своєї незаконної присутності в Україні. І це ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України, принципів, які є основоположними для Гельсінського Заключного акту, який росія розірвала на шматки", - сказав Голланд.