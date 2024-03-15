Велика Британія засудила псевдовибори рф на окупованій території України

Велика Британія назвала вибори рф на окупованій території України незаконними.

Велика Британія рішуче засудила проведення "виборів" президента рф на тимчасово окупованих територіях України і назвала їх незаконними.



Про це повідомляє постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд.

Під час засідання Постійної ради організації у Відні в четвер, 14 березня, дипломат нагадав, що агресія росії розпочалася у 2014 році, коли вона незаконно анексувала Крим. Тепер, за його словами, росія намагається захопити нові території з початку її повномасштабного вторгнення два роки тому.

"Зараз у регіонах України, які вона, як вона стверджує, анексувала, росія проводить свої президентські вибори всупереч волі українського народу. Це ще одна кричуща спроба росії створити видимість легітимності своєї незаконної присутності в Україні. І це ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України, принципів, які є основоположними для Гельсінського Заключного акту, який росія розірвала на шматки", - сказав Голланд.

Він також зазначив, що Велика Британія рішуче засуджує росію за проведення президентських виборів в Україні, що суперечить міжнародному праву, зокрема Статуту ООН. І підкреслив, що ці так звані "вибори" на суверенній території України є незаконними.

"росія не має жодних законних підстав для таких дій на території України. Ми не визнаємо результати жодних фіктивних референдумів чи виборів. Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є частиною України. Проведення фіктивних виборів у цих регіонах не змінить цього факту", - зазначив представник Великої Британії при ОБСЄ.