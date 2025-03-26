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Велика Британія звернулася до москви після переговорів у Саудівській Аравії

26 березня 2025, 08:33
Велика Британія звернулася до москви після переговорів у Саудівській Аравії
Лондон співпрацює з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого і міцного миру
Лондон закликає російську федерацію погодитися на повне, негайне і безумовне припинення вогню в Україні.
 
Про це повідомили у  Міністерстві закордонних справ Великої Британії .
 
Там кажуть, що після переговорів в Ер-Ріяді перебувають у тісному контакті зі Сполученими Штатами Америки та Україною. Також Лондон співпрацює з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого і міцного миру:
 
"Президент Зеленський вже показав, що Україна є стороною миру, запропонувавши повне, негайне і безумовне припинення вогню. Ми сподіваємося, що президент путін погодиться на це без подальших зволікань",- ідеться у повідомленні.
 
Нагадаємо, що Сполучені Штати запропонували запровадити в Україні 30-денне припинення вогню. Київ погодився піти на це, однак лише після того, як погодиться москва. путін заявив, що для такого кроку необхідно припинити мобілізацію та постачання західної зброї в Україні, фактично відкинувши пропозицію Трампа. Пізніше кремль заявив, що готовий зупинити удари по енергетиці. Після зустрічей представників рф, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня, де обговорювалося забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, у рф сказали, що хочуть зняття низки санкцій проти них
Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

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