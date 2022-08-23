CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФранцузька TotalEnergies і італійська Eni оголосили про відкриття великого родовища природного газу на свердловині Cronos-1 біля берегів Кіпру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Велике газове родовище відкрили неподалік від Кіпру
Попередні оцінки вказують на наявність близько 2,5 трлн куб.футів газу зі значним додатковим потенціалом, який буде досліджений за допомогою додаткової розвідувальної свердловини в цьому районі
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
"Попередні оцінки вказують на наявність близько 2,5 трлн куб.футів газу зі значним додатковим потенціалом, який буде досліджений за допомогою додаткової розвідувальної свердловини в цьому районі", - йдеться в заяві Eni.
Це вже третя виявлена в прибережних водах Кіпру газова Знахідка, всі вони досі залишаються невикористаними, і відбувається в той час, коли Європейський Союз шукає альтернативні поставки російському газу після лютневого вторгнення Москви в Україну.
Кіпр і компанії "вже обробляють способи прискорення та оптимізації використання цього нового відкриття, яке сприятиме зусиллям Європи з підвищення своєї енергетичної безпеки", - заявило Міністерство енергетики Кіпру.
Нагадаємо, що Кіпр повідомив про своє перше відкриття природного газу, Aphrodite, в 2011 році, об'ємом близько 4,5 трильйона кубічних футів, і в даний час ним управляє американська енергетична компанія Chevron.
Конкуренти в секторі Exxon і Qatar Petroleum також ведуть буріння в східному Середземномор'ї, де видобуток газу різко зросла, оскільки більш старі відкриття, нарешті, приносять плоди.
У березні кіпрська влада заявила, що оціночна свердловина підтвердила наявність резервуара високоякісного газу в іншому районі на північний захід від острова.
Член ЄС Кіпр, однак, зіткнувся з сильними запереченнями з боку Туреччини з приводу його програми розвідки на шельфі, з перекриваються претензіями на юрисдикцію, що тягнеться від суші до моря.
Нагадавши, у червні Ізраїль, Єгипет і Європейський союз підписали Меморандум про експорт природного газу. Поставки замінять імпорт енергоносіїв до Європи з Росії.
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