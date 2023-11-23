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Великі грецькі компанії перестали транспортувати російську нафту – Reuters

23 листопада 2023, 19:31
Великі грецькі компанії перестали транспортувати російську нафту – Reuters
Джерело: slovoidilo
Вони остерігаються санкцій США.
Три великі грецькі судноплавні компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers протягом останніх тижнів припинили транспортування російської нафти, щоб не потрапити під санкції США, вже накладені на інших перевізників.
 
Про це агенція Reuters дізналась від учасників ринку й підтвердила на основі даних про морські перевезення.
 
Принаймні до вересня-жовтня ці компанії були активними постачальниками російської нафти й палива. Але в останні тижні перевізники почали скорочувати обсяги перевезення нафти з рф, а потім – відхилили запити на судна для завантаження російської нафти, починаючи з листопада.
 
Грецькі компанії, про які йдеться, транспортували російську нафту протягом десятиліть і продовжували це робити, коли більшість інших західних компаній відмовилися від цього, щоб уникнути все більших санкційних ризиків.

Як зауважує Reuters, рішенню грецьких вантажовідправників передувало посилення санкцій США, накладених на поставки російської нафти. У жовтні США запровадили перші санкції проти власників танкерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за встановлений західними державами ліміт у 60 доларів за барель.
Греціянафтавійна в Україніросія окупанти

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