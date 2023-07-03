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Великі групи нелегалів штурмували польський кордон з боку білорусі

03 липня 2023, 17:35
Великі групи нелегалів штурмували польський кордон з боку білорусі
Фото: ДПСУ
Польські прикордонники зареєстрували 159 нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути адмінмежу між державами поза пунктами пропуску.

Впродовж неділі, 2 липня, польські прикордонники зареєстрували 159 нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордон з території білорусі.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

"Іноземці намагалися незаконно перетнути кордон великими групами – більше 60 осіб", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група з 19 осіб повернулася на територію білорусі після того, як потрапила в поле зору польського прикордонного патруля.

Останнім часом на польсько-білоруському кордоні спостерігається зростання кількості мігрантів, які намагаються незаконно потрапити до Польщі.

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