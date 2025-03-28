Великі корейські компанії можуть відновити бізнес у рф

Серед тих, хто не виключає повернення на російський ринок, значиться HD Hyundai Electric

Низка великих корейських компаній на тлі переговорів щодо перемир’я між Україною та рф розглядають можливість повернення на російський ринок.

Про це повідомляє The Korea Times.

Зокрема, за інформацією видання, компанія LG Electronics частково відновила роботу на заводі з виробництва електронних приладів у москві.

"Метою цього кроку є запобігання погіршенню стану виробничих потужностей, що простоюють з початку війни. У роботі використовуються наявні на заводі матеріали", – заявив представник LG.

До поновлення роботи в росії, ймовірно, готується і HD Hyundai Electric. Зокрема, з’явилася інформація, що компанія через місцевого дистриб'ютора візьме участь у найбільшій у росії електротехнічній виставці "Електро-2025". За даними The Korea Times, компанія підтримувала свій бізнес у росії і після 2022 року. Hyundai Motor Group також, ймовірно, вивчає можливості повернення на російський ринок. Її представник заявив, що "рішення ще не ухвалено", і компанія "стежить за ситуацією".

Серед тих, хто може поновити ведення бізнесу в рф, вказується і компанія Samsung Electronics.