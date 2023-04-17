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Велика Британія може розмістити новітній фрегат в Індо-Тихоокеанському регіоні – The Times

17 квітня 2023, 15:15
Велика Британія може розмістити новітній фрегат в Індо-Тихоокеанському регіоні – The Times
Фото: kresta-ii.ucoz.ru
Згідно з планами, судно британських Військово-морських сил буде базуватися в Азії постійно.

Велика Британія може розмістити новітній військовий корабель в Індо-Тихоокеанському регіоні для протистояння загрозі з боку Китаю.

Про це повідомляє The Times.

У Великій Британії сподіваються, що таким чином вдасться зміцнити морські сили партнерів у регіоні.

Times повідомляє, що наразі ведуться дискусії про постійне розміщення хоча б одного фрегата Type-31.

Варто зазначити, що фрегати Type-31 - це судна, які призначені для Королівського військово-морського флоту. Їхня довжина складає близько 140 метрів, а швидкість - до 26 вузлів. Дальність плавання фрегатів оцінюють у 14,5 км, автономність - 28 днів.

КитайкорабельАзіязагрозавійна в Україні

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