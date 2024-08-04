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ПОЛІТИКА

Британія намагається впоратися з протестами після вбивства трьох дітей

04 серпня 2024, 13:06
Британія намагається впоратися з протестами після вбивства трьох дітей
соцмережі
У багатьох містах Великої Британії проходять масові антимігрантські акції. Востаннє заворушення там відбувалися ще 2011 року.

У Британському місті Саутпорт після вбивства трьох дітей на танцювальному майстер-класі за мотивами творчості американської співачки Тейлор Свіфт спалахнули протести, які переросли в жорсткі демонстрації по всій країні.

Про це повідомляє Guardian.

Трагедія в громадському центрі The Hart Space сталася в понеділок, 29 липня. У приміщення, де проходив танцювальний захід для дітей від семи до 11 років, увійшов зловмисник із ножем.

Унаслідок нападу загинули шестирічна Бебі Кінг, семирічна Елсі Дот Стенкомб і дев'ятирічна Еліс Дасільва Агіар. Бебі та Елсі померли в понеділок, у день трагедії, а Еліс померла рано вранці у вівторок. Крім загиблих, поранення дістали ще щонайменше восьмеро дітей і двоє дорослих.

Увечері 30 липня в Саутпорті почалися погроми. Як пише The Telegraph, заворушення спалахнули після того, як російські ЗМІ поширили інформацію, нібито нападник, уже затриманий 17-річний Аксель Рудакубана, був радикальним мусульманським мігрантом.

Сотні демонстрантів, які виступають проти імміграції в Сандерленді, закидали камінням поліцейських у захисному спорядженні біля мечеті, а потім перевернули транспортні засоби, підпалили машину і влаштували пожежу біля поліцейської дільниці.

І хоча поліція заявила, що підозрюваний народився в Кардіффі (Уельс) у сім'ї християн з Руанди, протести антиіммігрантських та антимусульманських демонстрантів почалися в Ліверпулі, Брістолі, Галлі, Белфасті, Манчестері, Сток-он-Тренті, Блекпулі, де кидали ракети та "коктейлі Молотова", грабували магазини, підпалювали будівлі та нападали на правоохоронців. У результаті кілька поліцейських дістали поранення, а десятки демонстрантів були затримані.

Своєю чергою в уряді заявили, що право на свободу вираження думок і насильницькі заворушення є абсолютно різними речами. Тому влада підтримує поліцію у вжитті всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки на вулицях британських міст.

У неділю очікуються нові протести, хоча й не такі численні, як у суботу. За інформацією ВВС, міністр внутрішніх справ Іветт Купер попередила, що будь-кому, хто братиме участь у "неприйнятному заворушенні", загрожуватиме тюремне ув'язнення і заборона на поїздки, а також інші покарання, додавши, що було виділено "достатню" кількість тюремних місць.

Як нагадує Reuters, востаннє заворушення у Великій Британії відбувалися 2011 року, коли тисячі людей вийшли на вулиці після того, як поліція Лондона застрелила чорношкірого чоловіка.

протестиВелика Британія

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