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Великобританія відмовилася від мораторію на сланцевий газ

У Великобританії заради "зміцнення енергетичної безпеки" країни знято мораторій на видобуток сланцевого природного газу методом гідророзриву пласту (фрекінгу)
Великобританія відмовилася від мораторію на сланцевий газ Фото: earthtimes.org
У Великій Британії заради "зміцнення енергетичної безпеки" країни знято мораторій на видобуток сланцевого природного газу методом гідророзриву пласту (фрекінгу).
 
Про це повідомили в уряді.
 
"Нам потрібно буде вивчити всі доступні можливості виробництва енергії сонця, вітру, видобутку нафти та газу, тому з нашого боку правильно зняти мораторій, щоб реалізувати будь-які потенційні внутрішні джерела газу", - йдеться в повідомленні.
 
Зняття мораторію на видобуток сланцевого газу - це один із заходів в рамках нового раунду видачі ліцензій на видобуток нафти і газу, який розпочинається в Великобританії. Влада країни розраховує надати більше ста ліцензій розробникам родовищ.
 
"На тлі незаконного вторгнення путіна в Україну та перетворення енергетики на зброю зміцнення нашої енергетичної безпеки є абсолютним пріоритетом", - наголосили в уряді.
 
Це рішення привітали в компанії Cuadrilla Resources, якій належать найбільші свердловини видобутку сланцевого газу країні.
 
"Зняття мораторію допоможе сланцевій промисловості розблокувати британський природний газ у кількостях, достатніх для задоволення потреб Великої Британії у найближчі десятиліття", - зазначили в компанії.
 
Метод гідравлічного розриву пласта для видобутку газу було заборонено у Великій Британії з 2019 року через загрозу землетрусів. Проти фрекінгу виступають і екологічні активісти, зокрема через небезпеку зараження вод отруйними хімічними сполуками.
 
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23 09 2022 09:22
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