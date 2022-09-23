Великобританія відмовилася від мораторію на сланцевий газ

У Великобританії заради "зміцнення енергетичної безпеки" країни знято мораторій на видобуток сланцевого природного газу методом гідророзриву пласту (фрекінгу)

У Великій Британії заради "зміцнення енергетичної безпеки" країни знято мораторій на видобуток сланцевого природного газу методом гідророзриву пласту (фрекінгу).

Про це повідомили в уряді.

"Нам потрібно буде вивчити всі доступні можливості виробництва енергії сонця, вітру, видобутку нафти та газу, тому з нашого боку правильно зняти мораторій, щоб реалізувати будь-які потенційні внутрішні джерела газу", - йдеться в повідомленні.

Зняття мораторію на видобуток сланцевого газу - це один із заходів в рамках нового раунду видачі ліцензій на видобуток нафти і газу, який розпочинається в Великобританії. Влада країни розраховує надати більше ста ліцензій розробникам родовищ.

"На тлі незаконного вторгнення путіна в Україну та перетворення енергетики на зброю зміцнення нашої енергетичної безпеки є абсолютним пріоритетом", - наголосили в уряді.

Це рішення привітали в компанії Cuadrilla Resources, якій належать найбільші свердловини видобутку сланцевого газу країні.

"Зняття мораторію допоможе сланцевій промисловості розблокувати британський природний газ у кількостях, достатніх для задоволення потреб Великої Британії у найближчі десятиліття", - зазначили в компанії.

Метод гідравлічного розриву пласта для видобутку газу було заборонено у Великій Британії з 2019 року через загрозу землетрусів. Проти фрекінгу виступають і екологічні активісти, зокрема через небезпеку зараження вод отруйними хімічними сполуками.